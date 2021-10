Lale Gül, Saskia Noort en Martien Meiland in race voor NS Publieksprijs

Michel van Egmond, die dit keer met Antoinette Scheulderman voor hun boek over Johan Derksen is genomineerd, won de prestigieuze prijs in 2017 met De wereld volgens Gijp, in 2014 met Kieft en in 2013 met Gijp. Hendrik Groen won de prijs al twee keer, voor Zolang er leven is in 2018 en voor Pogingen iets van het leven te maken in 2016. AD-columnist Saskia Noort is maar liefst zes keer eerder genomineerd voor haar titels Stromboli (2018), Huidpijn (2017), Debet (2014), De verbouwing (2009), Nieuwe buren (2006) en De eetclub (2004).



Bij de NS Publieksprijs geldt: de lezer bepaalt. Het boek waar het lezerspubliek het meest op stemt, wint. De zes Nederlandstalige boeken behoren tot de bestverkochte titels van het afgelopen jaar (1 juli 2020 tot 1 juli 2021). Vorig jaar werd een recordaantal van 159.000 stemmen uitgebracht. De NS Publieksprijs bestaat, naast de eretitel Boek van het Jaar 2021, uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7500 euro en een jaar lang gratis reizen met de NS Business-Card eerste klas.



Stemmen kan via de website van de organisatie. Op 17 november sluiten ’s avonds om 19.30 uur de stembussen, waarna in aanwezigheid van de genomineerden in de talkshow M op NPO 1 bekend wordt gemaakt welk boek de titel Boek van het Jaar 2021 krijgt.