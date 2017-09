Lady Gaga stopt voorlopig met muziek maken

Lady Gaga zegt niet dat ze helemaal niks meer gaat doen. Het is onbekend hoe lang de pauze gaat duren, meldt The Hollywood Reporter. De zangeres: ,,Het betekent niet dat ik niks meer ga maken. Het betekent ook niet dat ik niks om handen heb. Ik wil het vooral even rustiger aan doen, dat is belangrijk."



In de film over het leven van Stefani Joanne Germanotta, de echte naam van de excentrieke popster, komt haar strijd met chronische pijnen aan bod. Iets wat haar ook tijdens optredens tot last was. ,,Het gaat wel", vertelde ze daarover. ,,Het is soms moeilijk, maar het optreden is ook bevrijdend."