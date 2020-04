Lady Gaga laat zich naar camera dragen bij fotoshoot: ‘Fashion!’

Dat is te zien in een backstagefilmpje van de shoot op Instagram. Gaga, die zich helemaal stijf houdt terwijl de man haar verplaatst, roept grappend ‘fashion!’ Het resultaat mag er in elk geval zijn; de zangeres schittert deze maand in haar roze jurk op de cover van het bekende blad:

Kinderen

In het magazine vertelt Gaga dat ze klaar is om een gezin te stichten. ,,Ik heb heel veel zin om kinderen te krijgen’’, zegt ze. De 34-jarige zangeres, binnenkort te zien in een speciaal coronaprogramma van MTV, datet met techondernemer Michael Polansky. Trouwen is momenteel een van haar topprioriteiten. En daarna: baby's.



,,Ik kijk ernaar uit om moeder te worden’’, aldus Gaga. ,,Is het niet fantastisch wat wij kunnen? We kunnen een mens in ons dragen en laten groeien. En dan komt het eruit en is het onze taak om het in leven te houden.”



Gaga stelde onlangs de releasedatum van haar nieuwe album Chromatica uit, omdat ze zich wil inzetten voor de bestrijding van het coronavirus. Het wordt het zesde studioalbum van de zangeres; de laatste studioplaat, Joanne, dateert uit 2016. Daarna speelde ze nog wel in de remake van de film A Star is Born. Voor het nummer Shallow uit die film, een duet met acteur Bradley Cooper, won zij een Oscar.