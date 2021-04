Ladies of Soul verplaatsen show naar oktober

John van den Heuvel breekt in De Geknipte Gast: ‘Het blijft een open wond’

15 april John van den Heuvel heeft het gisteravond niet droog gehouden in de kappersstoel van Özcan Akyol in De Geknipte Gast. Bijna een half miljoen kijkers zagen hoe in een emotioneel gesprek dochtertje Kirsten ter sprake kwam, die 30 jaar geleden levenloos geboren werd. Als de 58-jarige misdaadjournalist een stuk uit zijn boek daarover voorleest, breekt hij. ,,Het is natuurlijk al lang geleden, maar het blijft toch een open wond.”