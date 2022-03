Lach schalt door theater bij Koefnoen Live: ‘Bij tv hoorde je nooit waar om gelachen werd’

Het leukste van een avondje Koefnoen in het theater? Natuurlijk, het weerzien met al die kleurrijke types die de makers van het voormalige televisieprogramma tussen 2004 en 2016 op Nederland loslieten. Maar misschien nóg leuker: het rumoer in de theaterzaal als weer een nieuwe, oude bekende het podium betreedt. De lachband-dj’s Ronald en Erwin van Sidekick Radio. Roelfje en Wimpje in Zeeuwse klederdracht. Nesrin, met haar gebruikelijke stijl en klasse. En Ipie, ach, natuurlijk ook Ipie; de eeuwige happy single met het kortpittige rode kapsel en haar onafscheidelijke rugzakje.