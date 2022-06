Laatste seizoen Peaky Blinders vanaf vandaag te zien op Netflix

Series

Peaky Blinders - seizoen 6

In het vijfde seizoen kwam Thomas Shelby (Cillian Murphy) tegenover de politicus Oswald Mosley (Sam Claflin) te staan en voor het eerst was iemand de leider van de Peaky Blinders te slim af. In het zesde en laatste seizoen gaat de strijd tussen de mannen door en komt de Tweede Wereldoorlog steeds dichterbij. Maar Mosley is niet de enige rivaal waar Tommy mee te maken krijgt, ook in zijn eigen omgeving heeft hij vijanden.

First Kill - seizoen 1

Juliette (Sarah Catherine Hook) wil deel uitmaken van een machtige vampierenfamilie. Hiervoor moet ze zichzelf bewijzen en zal ze iemand moeten vermoorden. De tiener ziet in haar nieuwe klasgenoot Calliope (Imani Lewis) de perfecte kandidaat. Maar dan kom Juliette erachter dat Cal een vampierjager is en moet ze extra op haar hoede zijn.

Intimidad - seizoen 1

Itziar Ituño, bekend als Raquel uit La Casa de Papel, speelt nu de politica Malen. Wanneer er een stiekem opgenomen seksvideo van haar wordt gelekt door de pers komt de carrière van de opkomende politica op het spel te staan.

Films

Hustle

Adam Sandler speelt talentenscout Stanley Sugarman, die altijd op zoek is naar jong basketbaltalent. In Spanje vindt Stanley een topper die hij naar Amerika wil halen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot en de scout moet grote risico’s nemen om zijn doel te bereiken.

Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute

Toen Bob Saget eerder dit jaar overleed, was heel Hollywood bedroefd. Hij werd wereldwijd bekend door zijn rol in de serie Full House. Bob was ook een stand up-comedian. Voor Netflix reden genoeg om een eerbetoon aan hem te wijden. Zijn vrienden en familie eren hem en vertellen de mooiste verhalen.

The Post

Begin jaren ‘70 krijgt The Washington Post de Pentagon-Papers in handen. Deze geheime documenten bevatten belangrijke informatie over de gebeurtenissen tijdens de oorlog in Vietnam. Het is de krant verboden om de documenten te publiceren. De uitgever van de krant (Meryl Streep) en de hoofdredacteur (Tom Hanks) zetten hun carrières op het spel wanneer ze de schokkende feiten aan het licht willen brengen.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

