Laatste seizoen Lucifer krijgt extra afleveringen

Geen RTL Boulevard op tv vanwege stroomsto­ring

19:53 Vanwege een stroomstoring in Amsterdam was de live-uitzending van RTL Boulevard vanavond niet op televisie te zien. Het entertainmentprogramma was wel live te volgen via de Facebookpagina van de tv-rubriek. Op de televisiezender van RTL4 werd de aflevering van donderdag uitgezonden.