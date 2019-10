Laatste Miljoenenjacht sluit af met record voor SBS6

Joaquin Phoenix verrast bioscoopbe­zoe­kers in Los Angeles

2:46 Flink wat bioscoopgangers in Los Angeles die dit weekend de film Joker keken, stonden ineens oog in oog met de vertolker van de clowneske schurk. Joaquin Phoenix kwam bij voorstellingen in verschillende bioscopen even gedag zeggen, meldt The Hollywood Reporter.