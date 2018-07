Laatste BNNVARA-klus Paul de Leeuw op de buis

Al sinds de start van Ranking The Stars in 2006 staat het programma bekend als spraakmakend. Aan het concept is nooit iets veranderd: tien BN'ers laten aan de hand van diverse stellingen weten hoe ze over zichzelf en elkaar denken. Mede dankzij de rijk vloeiende champagne zorgt dat geregeld voor humoristische taferelen. Door de jaren heen waren er ook de nodige aanvaringen door de vele vileine opmerkingen die over en weer schieten.



Dit seizoen schuiven weer bekende namen aan in het panel. Ranking The Stars-veteranen Patty Brard en Anny Schilder zijn er voor de zevende keer bij, Richard Groenendijk en Gerda Havertong voor de zesde keer. De rest van het deelnemersveld bestaat onder anderen uit Kjeld Nuis, Ryanne van Dorst, Shirma Rouse, Marc-Marie Huijbregts, Imanuelle Grives, Henk Krol, Ron Boszhard, Tim den Besten, Johan Goossen en Georgina Verbaan.