La Paay wil weer geld zien voor gestopte pantylijn

Op=Op Voordeelshop is onderdeel van OVG Textiles, het bedrijf van Maarten Oostvogel. Hij is Paays voormalige buurman in het Noord-Hollandse dorpje Lijnden. De twee kwamen twee jaar geleden overeen dat OVG Textiles ondergoed en panty's onder de naam La Paay zou verkopen. Paay zou op haar beurt promotieactiviteiten voor de producten verrichten. Een jaar later liep de samenwerking spaak na een ruzie, in maart werd de claim van ruim een ton van Paay op Oostvogel door de rechter afgewezen. Wel heeft de televisiepersoonlijkheid recht op 7,5 procent van de omzet die het bedrijf met de verkoop van de producten heeft behaald.



Het zakelijk geschil kwam in de belangstelling na een uitgelekte seksvideo van Paay. Zij suggereerde dat Oostvogel iets te maken had met de verspreiding van de beelden, maar bood in mei haar excuses aan en liet weten dat er geen grond voor die verdenking was.