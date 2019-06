La Paay opgeroepen als getuige in zaak Brabantse kluisjesroof, nog geen onderzoek naar dreigende agenten

Er komt vooralsnog geen onderzoek naar mogelijke bedreigingen door undercoveragenten in de zaak rondom de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch. Dat bepaalde de rechtbank in Breda vandaag.

Drie weken geleden werd tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak duidelijk dat undercoveragenten mogelijk familieleden van de verdachten hebben bedreigd. Justitie ontkent dat er is gedreigd. Een verslag van de acties van de undercovers belandde echter niet in het strafdossier, omdat die geen belastend of ontlastend bewijs opleverden.

Tijdens de kluisjesroof tussen 2 en 4 maart vorig jaar maakten volgens justitie vier mannen zeker 8 miljoen euro buit. Twee van hen zouden 24 uur in het bankfiliaal van de Rabobank hebben gezeten.

Advocaten hadden de rechtbank gevraagd het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren, omdat de verdachten door de undercoveractie geen eerlijk proces zouden hebben gekregen. De rechter besloot om pas bij het vonnis, over twee weken, te bepalen of extra onderzoek nodig is. Als dat zo is, wordt het onderzoek heropend met een tussenvonnis.

La Paay

De advocaat van één verdachte vroeg Patricia Paay als getuige op te roepen. De showdiva zou moeten verklaren over undercoveragenten die zich zouden hebben voorgedaan als criminelen. Die zouden familie van de verdachten hebben bedreigd in een poging bewijs te verzamelen. Paay woont in het oude huis van verdachte Henri van W. Agenten zouden bij die woning op zoek zijn geweest naar de vrouw van Van W.

Tegen de twee verdachte beveiligers van de kluisjesroof is drie weken geleden zes jaar cel geëist. Zij hebben volgens justitie het alarm gemanipuleerd, waardoor twee rovers ongemerkt binnen konden komen. Het Openbaar Ministerie denkt dat die twee mannen inmiddels zijn gevlucht naar Kroatië en Turkije.