Kylie Jenner zit standaard 3,5 uur in de make-up: ‘Iedere seconde waard’

Realityster Kylie Jenner (23) is op een gemiddelde dag 3,5 uur kwijt aan haar make-uproutine. Dat vindt ze zelf tergend lang, maar achteraf is ze altijd blij. ,,Het is iedere seconde waard.’’

Dat vertelt Kylie in een nieuwe tutorialvideo ter ere van haar 24ste verjaardag aanstaande dinsdag. Jenner en haar vaste visagist Ariel Tejada zijn duidelijk dol op elkaar, maar er is soms ook ergernis. Als Kylie hem niet haar volledige aandacht geeft terwijl hij met zijn kwasten in de weer is, bijvoorbeeld. ,,Je zit de hele tijd op je telefoon’’, zegt Ariel. ,,Soms zeg ik: ‘Kijk omhoog! Omhoog! Omlaag!’ En dan pas kijkt ze op.’’

Volgens Kylie, die haar eigen cosmeticamerk heeft, is het onvermijdelijk. ,,Ten eerste, ik ben de hele dag aan het werk via mijn telefoon’’, legt ze uit. ,,En de enige manier waarop ik 3,5 uur make-up met jou overleef, is als ik mezelf een beetje vermaak.’’ Niet dat ze het niet gezellig vindt met Ariel. ,,Wat mijn stemming ook is, jij fleurt mijn dag op’’, zegt ze. Maar 3,5 uur blijft lang. ,,Aan het einde ben ik blij, het is iedere seconde waard. Maar... hij doet er een eeuwigheid over’’, verzucht ze richting de camera. ,,Een ééuwigheid.’’

Visagist kreeg baan na leugen

Ariel doet inmiddels vier jaar de make-up van Kylie, overigens niet alleen op haar gezicht. Tejada laat bijvoorbeeld ook haar armen stralen, blijkt uit de video, die inmiddels 1,3 miljoen keer is bekeken.

Hun eerste contact vond plaats op Instagram, toen Kylie vroeg of hij haar make-up wilde doen. De visagist zag het bericht ‘pas’ na veertien minuten en dacht dat hij zijn kans had gemist. Toch reageerde hij. ‘Wat bizar, ik ben volgende week in Los Angeles’, schreef hij naar eigen zeggen, verwijzend naar Jenners woonplaats. In werkelijkheid had hij niet eens geld voor een vlucht.

Hij zette het salaris van een week werken opzij en stapte alsnog op het vliegtuig. Kylie vindt het verhaal aandoenlijk. ,,Als ik dat had geweten, had ik het voor je betaald.’’ Dat zou ze in haar portemonnee niet hebben gevoeld, want Kylie is volgens zakenblad Forbes zo’n 700 miljoen dollar waard (595 miljoen euro). Eerder stelde het blad overigens nog dat ze miljardair is, maar die conclusie bleek volgens Forbes deels gebaseerd op leugens van Jenner.

‘Doodeng’ sm-pak

Terwijl Kylie zich deze week voorbereidde op haar verjaardag, begaf haar halfzus Kim Kardashian (40) zich naar het albumreleasefeestje van haar ex Kanye West. Ze kwam vervolgens onder vuur te liggen bij volgers, omdat ze in het bijzijn van haar kinderen een bizarre sm-outfit droeg.

Kylies zus Kendall (25) zat ondertussen juichend voor de tv, aangezien haar vriend Devin Booker gisteren in Tokio een gouden medaille won met het Amerikaanse basketbalteam.

