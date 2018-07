Kylie Jenner onder vuur wegens oorknopjes bij haar baby Stormi

Kylie Jenner zette gisteren een kort filmpje op sociale media waarin te zien is hoe ze haar dochtertje knuffelt. Direct viel op dat het meisje piepkleine, glinsterende knopjes in de oortjes heeft. ,,Belachelijk'', is een vaak geuite kreet op Instagram. Weer anderen vinden het 'ophef om niks'. ,,Het is volstrekt normaal om babymeisjes al kort na de geboortje oorbelletjes te geven.''



In de familie van Kylie Jenner is het gebruikelijk om kinderen al heel jong de oortjes te laten prikken. Haar halfzus Kim Kardashian liet het ook doen bij haar dochtertjes North (5), Saint (2) en Chicago (vijf maanden). In Nederland schieten de meeste juweliers oorbelletjes bij kinderen vanaf 5 of 6 jaar. Het (veel) eerder laten doen is niet verboden en dus geen vorm van kindermishandeling. Piercings en en tatoeages zijn in Nederland toegestaan vanaf 12 jaar.