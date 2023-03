‘Kwestie van tijd dat er na Humberto en Hlf8 weer een talkshow verdwijnt’

recensie Net­flix-thril­ler Noise met Sallie Harmsen is een onbegrijpe­lijk broddel­werk

De Vlaams-Nederlandse Netflix-thriller Noise is een en al mysterie. Dat zit hem niet alleen in de plot over een influencer die probeert een duister familiegeheim te ontrafelen. Een veel groter mysterie is dat iemand deze belabberd geschreven film ooit groen licht gaf en deze op de bekende streamingdienst momenteel nog een hit is ook.