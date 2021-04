Kunstenaar begint aan megaklus: een exacte kopie van De Nachtwacht

Voi­ce-ta­lent Hanin tussen grote namen bij 5 mei-con­cert, asielaan­vraag nog onzeker

7 april De Syrische zangeres Hanin Al Kadamani (18), die het afgelopen seizoen indruk maakte in The voice of Holland, leeft nog altijd in onzekerheid over haar dreigende uitzetting. In afwachting van een definitief besluit blijft ze muziek maken in Nederland, onder meer bij het 5 mei-concert.