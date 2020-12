KRO-NCRV organiseert online-kerstdiner tegen eenzaamheid

Gigi Hadid weer aan het werk na zwanger­schaps­ver­lof

7:53 Nadat Gigi Hadid in september beviel van haar eerste kindje, een dochter, is het model na een paar maanden zwangerschapsverlof weer helemaal klaar om aan de slag te gaan. De 25-jarige Hadid liet via Instagram Stories weten ‘terug op kantoor te zijn’ en naar uit te kijken om weer klussen aan te nemen.