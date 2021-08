Kritische Katja Schuurman nu zelf geveld door coronavirus: ‘Vind het een kutvirus’

Met een oog dichtgeknepen en een voorzichtig glimlachje, liet Schuurman gisteren weten dat het coronavirus ook haar te pakken heeft gekregen. ‘Dag 723 nu. Zo voelt het. En het valt niet mee’, schreef de brunette. Hoogstwaarschijnlijk is Schuurman geveld door de deltavariant, zo lijkt op te maken uit de hashtag #kutvariant.



Schuurman zette vorig jaar nog haar vraagtekens bij alle coronamaatregelen. Zo stelde ze dat je ziek kon worden van ‘werkloos’ zijn, ‘eenzaamheid’, ‘spanning thuis’, ‘omdat je bedrijf naar de klote gaat’ of ‘omdat je depressief bent’. ‘Maar niet door corona. En dat is wat telt’, waren haar woorden destijds.



Daar lijkt ze nu toch op terug te komen. ‘Oké. Ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik vind het nogal een kutvirus!’, bekent Schuurman, die zegt voor altijd dankbaar te zijn als ze weer gezond is. ‘Niets is vanzelfsprekend’, maakt ze nog eens duidelijk.



In oktober vorig jaar kreeg haar echtgenoot Freek, met wie ze dit jaar dochtertje Coco kreeg, een coronawaarschuwing omdat zijn horecazaak enkele minuten later sloot dan dat de bedoeling was. ‘Lieve overheid, dit is beleid voor de bühne, bureaucratie en willekeur. En lees voor dinsdag aub ook die brandbrief van artsen nog even goed door’, sneerde ze toen.