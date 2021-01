Kritiek op talkshow Op1: ‘De druk om het te laten knallen wordt steeds groter’

Zelfs voor Nederlandse begrippen hield de ophef lang aan. Zondag was Thierry Baudet te gast in Op1 en woensdagmiddag was men er nog niet over uitgetwitterd. De FvD-voorman zou te weinig tegengas hebben gekregen van de presentatoren, vonden sommigen. Hij had überhaupt niet uitgenodigd ­moeten worden, vonden anderen. Bovendien, zo luidde de sublieme metakritiek, was het de Op1-redactie alleen maar te doen geweest om de ophef.