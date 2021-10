Kritiek op gebrek aan winnende vrouwen bij Kalveren: 'Organisatie mag zich diep schamen’

Dit jaar waren er voor het eerst geen categorieën meer met aparte prijzen voor mannen en vrouwen tijdens de 41ste editie van het Gouden Kalveren Gala. Het besluit, dat in augustus dit jaar werd aangekondigd, stuitte op veel kritiek en was voor Yorick van Wageningen zelfs reden zijn Academy-lidmaatschap op te zeggen. Uitgerekend hij won de genderneutrale prijs.



Dat er gisteravond voor het eerst in de geschiedenis van de Gouden Kalveren in de belangrijkste categorieën geen enkele vrouw met het beeldje naar huis ging, heeft inmiddels toch voor wat frustratie gezorgd. Onder meer actrice Katja Herbers, bekend van Mannenharten en de Amerikaanse dramaserie The Americans, uitte haar onvrede op Twitter. ‘De Kalveren zijn gender neutraal en van de weeromstuit heeft geen enkele vrouw of gender neutrale acteur een acteer prijs gewonnen’, schreef ze gisteravond.