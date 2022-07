Kristallen Film Award voor documentaire Grutto! van Ruben Smit

In Grutto! wordt de weidevogel gevolgd in zijn reis over de wereld op weg naar zijn broedgebied in Nederland. De documentaire laat zien hoe de vogel probeert te overleven in een continu veranderende wereld, waarin de vogel symbool staat voor de rol van biodiversiteit. De voice-over is van acteur Gijs Scholten van Aschat.

Grutto! is de derde Nederlandse documentaire die dit jaar bekroond is met een Kristallen Film Award. In maart kreeg de documentaire Silence of the Tides van Pieter-Rim de Kroon over het Waddengebied dezelfde status en in april ging de award naar filmmaker Geertjan Lassche voor zijn documentaire Louis over bondscoach Louis van Gaal.