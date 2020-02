Kris Kross Amsterdam kiest na wereldtournee vol voor Nederland: ‘Ik kon niet meer!’

Weglopen doet het drietal van het Amsterdamse dj-collectief Kris Kross Amsterdam na een intensieve wereldtour voorlopig zelf ook niet meer. Nederland, dicht bij familie, is groot genoeg. ,,We reisden de hele wereld rond”, zegt Jordy, jongste van de broers. ,,Miami, Hong Kong, Maleisië, ik wist soms niet eens waar ik was. Je ziet DJ’s als Hardwell in Japan en denkt: dat is wat ik wil. Maar je vergeet even dat je er twintig uur voor moet reizen elke keer. Ik kón niet meer.”



De keerzijde van het succes. ,,Ik zat met een krop in mijn maag op Schiphol te wachten als we weer gingen”, valt Sander bij. ,,Dat is niet goed, toch? Toen bleek dit niet dé droom waarvan we dachten dat we hem hadden. En zijn we ons op Nederland gaan richten.”



Het nummer Hij is van mij (65 miljoen keer geluisterd) was ruim een jaar geleden de start. Jordy: ,,Na een optreden rijd je nu lekker naar huis. Is Sander weer bij zijn kinderen, ligt hij gewoon weer naast zijn vrouwtje. En Yuki heeft een kat, kan hij daar weer naast.”