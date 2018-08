Kringloopdesigners Frank en Rogier helpen terminale vrouw aan paleisje

Volgens Rogier zijn in Paleis voor een Prikkie (SBS 6) deze keer 'schrijnende' gevallen te zien, zo liet hij gisteren weten in RTL Boulevard. ,,Dat van vanavond is heel heftig. Tranentrekkend'', concludeerde hij over een stel uit IJsselstein, waar de ongeneeslijk zieke Sabrina samen met haar man Robin en drie zoontjes in een flat woont. Rogier kwam voor het gezin met een 'Kim Kardashian-hotelchique'-woonkamer op de proppen. ,,Het zegt me niets, maar ik vind het geweldig'', reageerde zijn man Frank.

De kringloopwinkelfanaten, die met hun hond Coco in Den Haag wonen en een villa in St.-Tropez bezitten, werden in oktober vorig jaar bekend toen ze in het SBS-programma Steenrijk, Straatarm tijdelijk van leven ruilden met een bijstandsgezin in Beverwijk. Twitteraars reageerden lyrisch en drongen aan op een reallifesoap.

Paleis voor een Prikkie veroverde de dertiende plaats in de kijkcijferlijst van de Stichting Kijkonderzoek. Het Journaal van 20.00 uur is met 2 miljoen kijkers het best bekeken programma van gisteren, gevolgd door Studio Sport (1,9 miljoen) en Tussen Kunst en Kitsch (1,4 miljoen). De eerste aflevering van de thrillerserie Ik weet wie je bent (NPO 3) wist 985.000 kijkers te boeien.