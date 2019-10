Krezip ook naar Vrienden van Amstel LIVE

Eerder dit jaar maakte de band van Jacqueline Govaert een comeback. Die bestond uit een optreden op Pinkpop en de drie shows in de Ziggo Dome. Het was onduidelijk wat de van oorsprong Tilburgse band daarna zou gaan doen.



In een reactie zegt Jacqueline dat Vrienden van Amstel LIVE aan de basis stond van de comeback. ,,Het was zelfs de plek waar ik tijdens de editie van 2018 solo voor het eerst I Would Stay weer eens speelde voor een groot publiek", legt ze uit. Het bleek de aanzet voor de comeback. Het was de bedoeling om nog een keer met de hele band op een groot podium te staan. ,,We hebben het momenteel ontzettend naar ons zin", vertelt de zangeres. Vandaar dat het verzoek om mee te doen zonder twijfel werd ingewilligd.



Naast Krezip doen ook Nick & Simon, Thomas Acda, BLØF, Chef' Special en Typhoon in januari mee aan het spektakel in Ahoy. In de komende maanden zal er meer bekend worden over de line-up.