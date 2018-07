Kraantje Pappie zet ruziezoekers te kakken: Vechten is voor mietjes

De 32-jarige Groninger stond gisteravond op het podium tijdens de Rijnweek, toen er onder de bezoekers een opstootje ontstond. Kraantje Pappie besloot daar op slimme wijze op in te spelen. ,,Stop, stop. Waar is de beveiliging? Ze staan daar te knokken! Is totaal niet nodig, jongens", probeerde hij de ruzie te sussen.



Omdat er nog geen beveiliging naar voren kwam, probeerde Kraantje Pappie de vechtpartij op een andere manier in de kiem te smoren. ,,Vechten is voor mietjes, vechten is voor mietjes", zong hij. En daar waren de toeschouwers het helemaal mee eens, want ook zij zongen luidkeels mee met het korte rijmpje. ,,Kijk, weet je wat het ding is...", vervolgde de rapper. ,,Als je niet tegen bier kunt, dan moet je gewoon niet drinken toch", sprak hij de ruziezoekers aan.