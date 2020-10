Kraantje Pappie wordt papa: vriendin in verwachting van eerste kindje

David Guetta zag samenwer­king met Madonna in rook opgaan na onthulling sterren­beeld

9:18 David Guetta (52) had bijna een album van Madonna geproduceerd, maar de Queen of Pop weigerde uiteindelijk met hem te werken omdat zijn sterrenbeeld Schorpioen is. Dat vertelde de dj dit weekend in een interview met het Franstalig YouTube-kanaal Mcfly et Carlito.