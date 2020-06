KOZP-activist Afriyie doet aangifte na doodsbedreiging gezin, politie neemt zaak ‘zeer serieus’

,,We hebben contact gehad met Jerry Afriyie over de dreigbrief die hij heeft ontvangen. Zijn aangifte wordt opgenomen en uiteraard gaan wij onderzoeken van wie deze brief afkomstig is. Als politie nemen wij deze zaak zeer serieus’’, meldt de politie Amsterdam zojuist op Twitter.

Afriyie deelde de dreigbrief vanmiddag op hetzelfde sociale medium. ,,We gaan de volgende fase in. Mijn gezin wordt bedreigd, omdat ik samen met anderen tegen racisme strijd. Er zijn gemeenten die pas over 10 jaar zwarte piet-racisme willen gaan aanpakken. Dit betekent dat racisten tot 10 jaar de kans krijgen om hun plan uit te voeren. Let it sink in!’’schreef de dichter en activist boven een foto van de brief.

Pegida

Daarin meldt afzender ‘Pegida afdeling Noord’ in racistische bewoordingen dat Afriyie van de Sinterklaas-cultuur moet afblijven en dat hijzelf, zijn vrouw en kind alsook zijn medebetogers ‘vanaf nu’ niet meer veilig zijn. ‘We weten waar je woont en wachten niet tot Sinterklaas maar gaan je onverwacht pakken'. De laatste zin luidt: ‘alleen voor die zwarte rotkop van je hebben we al plezier om jou en je gezin en hele familie af te slachten.’

Pegida Nederland distantieert zich op Facebook van de dreigbrief. “Hoe wij ook met Jerry Afriyie van mening verschillen, wij zullen nooit dit soort laffe, bedreigende, racistische brieven aan iemand sturen! Van de inhoud nemen wij dan ook duidelijk afstand, maar helaas niet de eerste keer dat een anonieme idioot een naam misbruikt! #Lafaard’’, luidt het in een mededeling.

De van oorsprong Duitse protestbeweging ‘Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes (Pegida, in het Nederlands Patriottische Europeanen tegen islamisering van het Avondland) heeft afdelingen in onder andere Zweden, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Canada. Ze delen naar eigen zeggen hun islamkritiek,afkeer van fascisme en geweldloosheid.

Zwarte Piet vrij

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kondigde een week geleden aan op 7 november 2020 in Gouda en negentien andere plaatsen in Nederland te demonstreren voor een zwarte piet vrij Sinterklaasfeest. Dat zal gebeuren tijdens de intocht. KOZP wil af van de ‘raciale karikatuur zwarte piet’.

Een bijeenkomst van de actiegroep in Den Haag werd begin november hevig verstoord. De politie hield vijf verdachten aan met leeftijden tussen 13 en 37 jaar.