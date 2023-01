Kovacs neemt duet op met Rammstein-voorman Till Lindemann: ‘Hij ging gewoon mee shoppen en naar de kapper’

Belgische hitfilm Zillion binnenkort ook in Nederland te zien (en je hoeft er niet eens de deur voor uit)

De Belgische film Zillion, over de Antwerpse discotheek die ook veel bezocht werd door Zeeuwen, gaat op 13 januari in Nederland in première op Prime Video. Een lang verwachte wens van de Zeeuwse fans, die de film tot nu toe alleen in Belgische bioscopen konden bewonderen.

12 januari