Kostuumdrama Marie Antoinette onderscheidt zich van andere verfilmingen van leven Franse koningin

In de reeks wordt zij vanaf haar 14de levensjaar gevolgd, als zij vanuit Oostenrijk min of meer wordt uitgehuwelijkt aan troonpretendent Louis XVI, een slampamper. De aanloop naar hun huwelijk vormt het uitgangspunt voor de serie, die geschreven is door Deborah Davis. Zij is bekend van het royaltydrama The Favourite, over de Engelse koningin Anne. Net als in deze film wordt ook in Marie Antoinette driftig gestrooid met vileine intriges en grof taalgebruik, zoals het woord cuntstruck dat herhaaldelijk opduikt.