Koper van Château Meiland haakt af, kasteel staat weer te koop voor miljoen euro

Pijnlijk nieuws voor de familie Meiland. De investeerder die hun kasteel in Frankrijk wou kopen, heeft zich teruggetrokken uit de deal. Daardoor staat de bekende ‘Château' opnieuw te koop. Wie geïnteresseerd is, moet wel diep in de buidel tasten, want de familie vraagt er bijna een miljoen euro voor.

Afgelopen februari kregen de Meilandjes nog het leuke nieuws dat hun kasteel in Frankrijk verkocht was, maar de koude douche volgde slechts enkele maanden later. De koper heeft onlangs beslist om de fameuze Château toch niet te kopen.

Maandenlang hadden de Meilandjes een vervallen Frans kasteel opgeknapt en uitgebaat als B&B, tot de stress en gebrek aan privacy hun tol eisten. ,,Het is natuurlijk heel leuk, zo’n chambre d’hôtes, maar je kan zelf nooit eens in je duster (ochtendjas, red.) naar beneden”, vertelde Martien vorig jaar. Daarom besloten de Meilandjes in februari 2020 dat ze zouden terugkeren naar Nederland. Momenteel woont de familie in een miljoenenvilla in het gebied Zuidduinen in Noordwijk.

Nieuwe potentiële kopers

In juni 2020 kwam het bekende Château Marillaux dan effectief te koop te staan voor een luttele 1,25 miljoen euro, maar die vraagprijs lieten ze zakken naar 998.000 euro. Even later was er een nieuwe eigenaar gevonden voor het reusachtige pand.

Martien laat nu aan RTL Boulevard weten dat de verkoop blijkbaar opgeschort is. Maar hij blijft positief, want er hebben zich al een aantal potentiële kopers gemeld die het kasteel volgende week willen bezichtigen. Wie zelf de Meilandjes achterna wil gaan: 998.000 euro is de vraagprijs van het extravagante stulpje.

