Koos Alberts uit coma ontwaakt

,,Voorlopig blijft Koos op de intensive care daar de gehele situatie nog steeds zorgelijk is. Hij is erg verzwakt en er zijn nog steeds complicaties die hij moet overwinnen. Hij gaat hele kleine stapjes vooruit en daar zijn we al heel blij mee", aldus Joke.



De vele beterschapswensen aan de zanger doen hem goed. ,,We hebben hem verteld dat heel Nederland meeleeft en dat deed hem zichtbaar goed. We hopen dat zijn lichaam sterk genoeg is voor het lange herstel wat hem nog te wachten staat. Aan zijn vechtersmentaliteit zal het ook nu weer, zeker niet liggen", besluit Joke.



Vorige week werd duidelijk dat de gezondheid van Koos hard achteruit was gegaan. De 71-jarige zanger is behandeld aan blaaskanker en ligt momenteel in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.