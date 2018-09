Koos Alberts overgeplaatst van intensive care naar verpleegafdeling

Levensliedzanger Koos Alberts (71) is volgens zijn echtgenote Joke van de intensive care overgeplaatst naar een reguliere verpleegafdeling van het ziekenhuis in Enschede waar hij al geruime tijd ligt. ,,Na een wisselende week op de ic gaat zijn herstel nu in kleine stappen vooruit.''

Alberts werd eind augustus geopereerd vanwege blaaskanker. Na de ingreep leek de zanger aan de beterende hand, maar uiteindelijk ontstonden er toch weer complicaties waardoor Alberts weer op de ic kwam te liggen. Daar werd hij in slaap gehouden. Vorige week liet zijn vrouw weten dat haar man 'kleine stappen' vooruitgang boekte en, onder de gegeven omstandigheden, aan de beterende hand was. Vandaag laat ze weten dankbaar te zijn voor het herstel van Koos Alberts . ,,Voorlopig zal hij nog in het ziekenhuis blijven maar we zitten weer op de goede weg.''

Volgens Joke doen de vele beterschap wensen de zanger goed. ,,We hebben hem verteld dat heel Nederland meeleeft en dat deed hem zichtbaar goed. We hopen dat zijn lichaam sterk genoeg is voor het lange herstel wat hem nog te wachten staat. Aan zijn vechtersmentaliteit zal het ook nu weer, zeker niet liggen.''

Koos Alberts zit wegens een dwarslaesie al circa 31 jaar in een rolstoel. Hij kreeg op 29 oktober 1987 een ernstig ongeluk nadat hij, terugkerend van een optreden, achter het stuur van zijn auto in slaap was gevallen. Alberts verving die dag André Hazes die op het allerlaatste moment het optreden had afgezegd. Het voertuig vloog uit de bocht en Alberts werd naderhand enige tijd klinisch dood verklaard.