Koolhoven trapt eerste drive-in-bioscoop af in Olympisch Stadion

Koolhoven opperde in april al om een drive-in-bioscoop te beginnen. Het plan was om dat op de Dam in Amsterdam te doen, maar dat idee werd afgeschoten. Inmiddels is het de regisseur na lang plannen toch gelukt om toestemming te krijgen voor zijn initiatief. In samenwerking met het Olympisch Stadion en Roelof Fruithof van Outdoor Cinema zijn ze op het gelegenheidsproject Koolhovens’s Kino @ The Olympic gekomen.



Voorlopig is de drive-in-bioscoop alleen nog bedoeld voor een select groepje gegadigden. ,,Bij de eerste drive-in-voorstelling zullen vooral mensen uit de zorg aanwezig zijn. Het worden 15 auto’s met twee inzittenden. Ik leid de film, waarvan de titel niet bekend mag worden gemaakt, in. Het is in elk geval een komedie waarin veel verplegend personeel voorkomt. In mijn intro praat ik over films, komedies vooral, die zich in ziekenhuizen afspelen”, aldus Koolhoven tegen deze site.



Vanaf 1 juli, wanneer samenkomsten van 100 personen zijn toegestaan, worden er ook filmavonden voor het grote publiek georganiseerd. Het Olympisch Stadion benadrukt dat alle regels die nodig zijn om het evenement netjes te laten verlopen worden nageleefd.