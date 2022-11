Koninklijke familie straalt bij fotosessie: ‘De meiden voor ons? Pap, dat werkt toch niet meer!’

In de kerk, naast het paleis op de Dam, was geen gelegenheid tot het stellen van vragen en werd louter geposeerd, in zo’n beetje alle mogelijke samenstellingen. Toen de koning voorstelde dat hun dochters voor koningin Máxima en hem konden staan, zei Amalia: ,,Pap, dat gaat echt niet meer!’’

De koning en koningin waren eerder deze week nog in Griekenland voor een driedaags staatsbezoek, met een fotomoment op de Akropolis. Vorige maand waren ze ook al op staatsbezoek, in Zweden.

In de Nieuwe kerk is een half jaar lang de expositie De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen te zien.

