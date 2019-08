Koninklijke familie neemt afscheid van prinses Christina

Interview Martien Meiland staat open voor ‘leuke vrijgezel­le man’

7:03 Martien Meiland (57) is overrompeld door het succes van zijn eigen realityserie. Die plotselinge faam zal zijn leven in Frankrijk niet snel overhoop gooien. Zijn situatie kan hooguit veranderen als zich een ‘leuke, vrijgezelle man’ aandient, aldus de hoofdrolspeler van Chateau Meiland dat vanaf maandag weer te zien is op SBS 6.