Koningspaar: Prinses Amalia kan deur niet uit vanwege bedreigingen, woont niet meer in Amsterdam

Koningin Máxima gaf aan dat Amalia alleen paleis Huis ten Bosch verlaat voor haar studie in Amsterdam. Het emotionele koningspaar bevestigde daarmee dat hun oudste dochter vanwege de bedreigingen niet in haar studentenhuis in het centrum van Amsterdam woont.

,,Zij is het huis niet uit’’, aldus koningin Máxima. ,,U heeft misschien gehoord van bepaalde nieuwsdingen, ofzo. Het heeft enorme consequenties voor haar leven. Betekent dat ze niet in Amsterdam woont en ook dat ze niet echt naar buiten kan. Die consequenties zijn heel moeilijk voor haar. Voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben. Ik ben heel trots op haar en hoe ze dit allemaal volhoudt.’’

Koning Willem-Alexander kreeg de vraag wat dit met hem doet als vader. ,,Dat kan ik niet omschrijven, dat is echt heel zwaar’’, reageerde hij. Toen een journalist opmerkte dat Willem-Alexander en Máxima er nu wel voor hun dochter kunnen zijn, zeiden ze tegelijk: ,,Ja, dat doen we ook.’’ Máxima: ,,U ziet wel: ik word er een beetje emotioneel van.’’ En: ,,Het is niet leuk om je kind zo te zien leven. Ze mag wel naar de universiteit, maar dat is het.’’

,,Misschien kan ze nu heel goede cijfers halen’’, aldus de koningin nog. Koning Willem-Alexander: ,,Ze gaat voor haar bsa.’’ De koning doelde daarmee op een positief bindend studieadvies (bsa). Bij te weinig studiepunten mag de opleiding een student na het eerste jaar wegsturen. Máxima herhaalde: ,,Het heeft echt heel grote consequenties voor haar, ik vind haar echt heel erg dapper.’’

Mocro-maffia

Onlangs kwam al naar buiten dat de beveiliging rondom prinses Amalia is verhoogd. Criminelen zouden het voorzien hebben op de prinses en minister-president Rutte. Minister Dilan Yesilgöz bevestigt in een tweet dat er 'maatregelen’ getroffen zijn ‘rondom de veiligheid van de kroonprinses’. Over concrete dreigingen of beveiligingsmaatregelen kan ze niks zeggen, schrijft de minister. ,,Maar ik garandeer dat onze veiligheidsdiensten dag en nacht keihard werken om haar veiligheid te waarborgen.”

De minister zegt zich te kunnen voorstellen dat dit nieuws hard binnen komt bij mensen. ,,Het is vreselijk dat dit nodig is, in de eerste plaats voor de kroonprinses zelf.”

De politie zegt in een reactie niets kwijt te willen. ,,We zeggen nooit iets over wie er beveiligd wordt en de manier waarop”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. Ook de vraag uit welke hoek de dreiging komt, blijft onbeantwoord. Eerder lieten ook de RVD en het Openbaar Ministerie weten geen uitspraken te kunnen doen over de beveiliging van de Prinses van Oranje.

De Telegraaf schreef dat kopstukken van de zogenoemde Mocro-maffia achter de bedreigingen zouden zitten. De vermeende topcrimineel Ridouan Taghi kwam via zijn advocaat met een reactie op dat bericht. Daarin werd de beschuldiging dat hij een aanslag zou (laten) voorbereiden op prinses Amalia of premier Rutte ‘valse, ongefundeerde informatie’ genoemd. Volgens de advocaat was Taghi ‘geschokt’ door de beschuldiging, die hij ‘absurd’ noemde.

Quote Andere prinsen en prinsessen hebben altijd gewoon kunnen studeren. Het is heel triest dat dit soort maatrege­len nu nodig is Edwin Bakker, hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme

Toen het koningspaar vandaag gevraagd werd hoe Nederland in zijn ogen omspringt met het gevaar van de Mocro-maffia, zei Máxima: ,,Ik denk dat wij daar niet zo veel aan toe kunnen voegen. Ik denk dat de juiste instanties veel betere informatie hebben dan dat wij hebben. Dus het spijt me, u moet daar om meer informatie vragen.’’

‘Heel triest’

Edwin Bakker, hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden, noemt de situatie waarin Amalia zit een ‘enorme aantasting’ op haar leven. Hij ziet de uitspraken van het koningspaar als een signaal dat de dreiging heel serieus genomen wordt. ,,Er zal alles aan zijn gedaan om Amalia gewoon in Amsterdam te kunnen laten wonen, iets waar ze natuurlijk alle recht op heeft, maar de uitvoering daarvan is ontzettend lastig. Als er een hoge dreiging is, blijkt dat niet mogelijk, zelfs niet als alles uit de kast gehaald wordt.’’

Het is eerder voorgekomen dat er dreiging was richting het koninklijk huis. Maar, zegt Bakker: ,,Andere prinsen en prinsessen hebben altijd gewoon kunnen studeren. Het is heel triest dat dit soort maatregelen nu nodig is.”

De hoogleraar vraagt zich af of ‘georganiseerde misdaad’ de lading nog wel dekt van wat er nu in Nederland speelt. ,,Je ziet ook dat justitie daarover nadenkt. Vandaag zag je dat justitie de moord op Peter R. de Vries terrorisme noemt. Wat daar gebeurd is, gaat verder dan misdaad. Het is dermate ontwrichtend dat het maatschappij-ontwrichtend is, het is een aantasting van de democratische rechtsorde.”

Boegeroep

Over het boegeroep en de middelvingers die hij en zijn familieleden op Prinsjesdag hoorden en zagen zei de koning vandaag dat ‘hij het niet persoonlijk neemt’ en dat vrijheid van meningsuiting voor hem een groot goed is. Maar de vorst zei ook: ,,Als de mensen me zouden kennen, zouden ze me vast aardiger vinden.’’

Bekijk hoe prinses Amalia eerder aankwam bij de universiteit voor de start van haar studiejaar:

