Koningspaar met rozenkrans ontvangen bij staatsbezoek in Indonesië

Op de luchthaven stond een erewacht klaar en was de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, aanwezig ter verwelkoming. Zij is geen onbekende van het koningspaar. Marsudi was voor haar ministerschap van 2012 tot 2014 Indonesisch ambassadeur in Den Haag.



In het koninklijk gezelschap bevonden zich de ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Minister Sigrid Kaag komt met een lijndienst naar Jakarta. De laatste twee ministers zijn in Indonesië in verband met de gelijktijdige omvangrijke economische missie.



Langs de route vanaf het tweede vliegveld van de Indonesische hoofdstad naar hotel Indonesia waren de wegen op een aantal plaatsen versierd met vlaggen en welkomstborden met foto's van het koningspaar en het presidentieel paar. Voor de foto van Willem-Alexander was, anders dan vorig jaar oktober in India, een recente opname gebruikt mét baard.



Koningin Máxima heeft vanavond in haar VN-functie als speciaal pleitbezorger voor het verbeteren van toegang tot financiële diensten een reeks besprekingen met Indonesische functionarissen en vertegenwoordigers van grote bedrijven gevoerd.