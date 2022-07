Koningspaar: met leedwezen overlijden oud-premier Abe vernomen

Met video's Mick Jagger haakt in op sneer boze Corry: ‘Blij dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer’

The Rolling Stones-zanger Mick Jagger (78) heeft met een grap én in het Nederlands gereageerd op de ophef rond het afgelaste concert van de band. Vooral een opmerking van fan Corry ging het internet over, nadat ze zei voortaan liever naar Frans Bauer te gaan omdat die nooit ziek is. ,,Blij dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer’’, sprak Jagger in zijn beste Nederlands in de Johan Cruijff ArenA.

8:24