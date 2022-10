Koningspaar in Zweden joviaal ontvangen door kroonprinses Victoria en haar man Daniel

Na een korte welkomstceremonie op het vliegveld stapten de koning en kroonprinses Victoria samen in een Audi, op weg naar het centrum van Stockholm. Koningin Máxima en prins Daniel namen in een andere auto plaats, met dezelfde bestemming.

Het is het eerste staatsbezoek dat dit koningspaar aan Zweden brengt en het tweede staatsbezoek van de Oranjes dit jaar, nadat ze eerder Oostenrijk bezochten.



De eerste dag staat vandaag vooral in het teken van ceremoniële pracht en praal in hoofdstad Stockholm, met een rijtoer in een koninklijke koets, een welkomstceremonie bij het paleis, waar vanavond ook een staatsbanket gehouden wordt. Willem-Alexander en Máxima overnachten tijdens dit bezoek ook in één van de 1430 kamers van het imposante paleis, dat elf verdiepingen telt en 42.000 vierkante meter groot is.

Volledig scherm Kroonprinses Victoria. © Brunopress

Tussendoor spreken de koning en koningin de Zweedse parlementsvoorzitter en demissionair premier Magdalena Andersson. Samen met het Zweedse koningspaar (koning Carl Gustaf en koningin Silvia) en minister van Defensie Kajsa Ollongren (die zelf Zweedse roots heeft) brengen ze aan het einde van de middag een bezoek aan het Vasa Museum in Stockholm. Daar wordt in koninklijk bijzijn een scheepsbel overhandigd van een Zweeds marineschip, de Prinsessan Sophia Albertina, dat in 1781 verging voor de kust van Den Helder. In 1997 stuitten sportduikers op het scheepswrak, vijf jaar later wisten ze de scheepsbel te bergen.



Ook morgen, de tweede dag van het staatsbezoek, speelt zich af in Stockholm. Donderdagochtend vliegen de koningsparen naar Gotenburg, een stad die vier eeuwen geleden op verzoek van de toenmalige Zweedse koning Gustaf II Adolf door Nederlanders werd gesticht.



Over drie weken zijn Willem-Alexander en Máxima alweer op staatsbezoek, dan in Griekenland. Dat bezoek werd al twee keer uitgesteld, vanwege de coronapandemie en later vanwege de oorlog in Oekraïne.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van de podcast Van Oranje. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: