Koningin Máxima pinkt traantje weg tijdens staatsbezoek in Griekenland

Met video 17-jarige vluchte­ling vraagt gesprek met geëmotio­neer­de Máxima na optreden

Een 17-jarige vluchteling uit Irak, die in Griekenland verblijft, verzocht koningin Máxima vanmiddag om een persoonlijk gesprek. ,,Ik verblijf hier al vijf jaar en ik heb nóg geen leven’', zei de jongedame, Ivan genaamd, even later geëmotioneerd. Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Griekenland, waar Máxima haar man vergezelt op diens staatsbezoek, ging met haar en andere kinderen in gesprek.

19:48