Koningin Máxima gaat online toespraak geven

De jaarlijkse bijeenkomst voor professionals in de financiële sector en het maatschappelijk werkveld is vanwege de coronacrisis digitaal. De thema’s zijn ‘financiële kwetsbaarheid’ en ‘financiële weerbaarheid’, zaken die vanwege de economische impact van de coronapandemie actueler zijn dan ooit.



Máxima is erevoorzitter van Wijzer in geldzaken en gaat in haar toespraak onder meer in op het belang van financiële weerbaarheid en hoe mensen geholpen kunnen worden die op te bouwen. Daarnaast leveren de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, ervaringsdeskundigen en experts uit het werkveld een bijdrage.



Het doel van de onlinebijeenkomst is het delen van kennis en het geven van handvatten aan professionals om financieel kwetsbare mensen beter te kunnen ondersteunen.