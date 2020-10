Koningin Máxima duikt op in huisartsenpraktijk: ‘Laatste wat je verwacht als je de griepprik haalt’

In zijn woonplaats Den Haag bezocht de koning het ziekenhuis HMC Westeinde, om daar de uitwerking van de tweede golf met eigen ogen te aanschouwen. Máxima bekeek vanmiddag bij een gezondheidscentrum in Driebergen hoe de griepvaccinatie geregeld is in dit coronajaar. Ook sprak ze met huisartsen uit de provincie Utrecht over de sociale problemen die samenhangen met de pandemie.

Precies een uur was de koningin in gezondheidscentrum De Bosrand, waar argeloze patiënten in de rij voor de griepprik nogal opkeken van het koninklijke bezoek. ,,Ze vroeg of het pijn deed,’’ stamelt Leo Blom, die de koningin tegenover hem vond toen hij de vaccinatie in zijn schouder kreeg. ,,Ik heb gezegd dat het allemaal reuze meeviel.’'

Echtgenote Henneke: ,,Dat je Máxima tegen het lijf loopt is wel het laatste wat je verwacht als je de griepprik gaat halen.’'

Met geen woord werd door of tegen de koningin gesproken over alle commotie rond de afgebroken koninklijke herfstvakantie in hun Griekse villa. ,,Ik geloof niet dat het aan ons is om daar iets van te vinden. We zijn vooral blij dat ze hun betrokkenheid laten zien, door zo’n bezoek,’' meent Nicolien Rosier, coördinerend assistent bij De Bosrand, met wie Máxima een kwartier sprak over het werk in een huisartsenpraktijk in dit jaar.