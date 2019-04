Koningin Máxima aan de slag in Washington

Foto huilende peuter is World Press Photo van het jaar

22:41 De foto Een huilend meisje aan de grens van de Amerikaanse fotograaf John Moore is uitgeroepen tot World Press Photo van het jaar. Prins Constantijn reikte de prestigieuze fotoprijs vanavond uit tijdens een awardshow in de Westergasfabriek in Amsterdam. De Nederlands-Zweedse fotograaf Pieter Ten Hoopen is de winnaar van de nieuwe rubriek: World Press Photo Story of the Year.