Koningin Elizabeth mist voor het eerst in 59 jaar Britse ‘troonrede’ vanwege gezondheidsklachten

,,De koningin heeft in overleg met haar artsen met tegenzin besloten dat ze de Staatsopening van het Parlement niet zal bijwonen morgen”, aldus Buckingham Palace in een verklaring. Ze wordt vervangen door haar zoon en beoogd opvolger, prins Charles. Hij zal nu de Britse troonrede houden, waarin de regeringsagenda voor de komende parlementaire zitting uiteen wordt gezet. Prins William zal ook aanwezig zijn.

Volgens Britse media ontbreekt Elizabeth voor het eerst in 59 jaar. Ze werd in februari 1952 koningin.

Ziekte

Elizabeth heeft de afgelopen maanden slechts een handvol openbare evenementen bijgewoond, nadat ze in oktober een nacht in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege niet-bekendgemaakte gezondheidsklachten. Het paleis weigerde details te geven over de aandoening van Elizabeth. Ze bleef haar taken wel virtueel uitvoeren. Sindsdien doet de koningin het rustiger aan, maar ze zou zich wel goed voelen. Ze bleef haar taken wel virtueel uitvoeren.