Koningin Elizabeth dol op Franse keuken

Eerder onthulde een voormalige chef al dat het Britse koninklijk paar het liefst Britse en Franse maaltijden nuttigt. ,,We kookten veel traditionele Franse gerechten zoals heilbot op een bedje van spinazie met bechamelsaus’’, zei Darren McGrady, die elf jaar kookte op Buckingham Palace, eerder in Hello!

Toch is Elizabeth volgens Darren geen foodie. ,,Ze at meer om te leven dan dat ze leefde om te eten. Prins Philip is de foodie. Hij wilde altijd graag nieuwe gerechten proberen en werd enthousiast van nieuwe ingrediënten terwijl de koningin eerst naar het hele recept wilde kijken voordat ze zei: ja, laten we dit proberen. Maar meestal at ze week in en week uit dezelfde maaltijden.’’