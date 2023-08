Koning Willem-Alexander ‘verpest’ foto van acteur Steve Carell in Zandvoort

De Indiase ex-coureur en televisiepresentator deelt een selfie met acteur Steve Carell, bekend van The morning show en The office. Carell is groot fan van autosport en was daarom ook aanwezig in Zandvoort. Op de achtergrond van de foto kijkt ook koning Willem-Alexander ietwat serieus in de camera.

,,Hier is een zin die ik nooit had verwacht uit te spreken”, schrijft Chandhok het kiekje. ,,Ik ging op de foto met Steve Carell. En ik werd gefotobomd (expres verpeste foto, red.) door de koning van Nederland!” Zijn volgers, onder wie voormalig coureur Robert Doornbos, reageren euforisch op het unieke plaatje. ‘Mega shot’, schrijft hij bij de foto. Nederlandse volgers van Chandhok prijzen Willem-Alexander omdat hij zo ‘down to earth’ is.

Onaangekondigd

Koning Willem-Alexander en prinses Amalia waren zaterdag en zondag op het circuit van Zandvoort te vinden. Op zondag waren ook koningin Máxima, prinses Alexia en gravin Luana meegekomen. Hun bezoek was vooraf niet aangekondigd. De koning sprak voorafgaand aan de Formule 1-race op Zandvoort onder anderen met Red Bull-teambaas Christian Horner.

Het is overigens niet de enige keer dat de koning op een ludieke manier op de foto werd gezet. De vorst belandde zaterdag in een royaal gevecht met Rico Verhoeven, zo bleek uit kiekjes van de King of kickboxing op Instagram. ‘Het eindigde in een koninklijk gelijkspel’, grapte hij.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hou onze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis: