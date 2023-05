Koning Willem-Alexander slaat appelpunt af op Vlieland: geen tijd om te sporten vandaag

Een van de bewoners met wie het koningspaar sprak was een dame uit 1925, bijna 100 jaar oud dus. Ze vertelde er bijna elke dag op uit te trekken met haar scootmobiel. ,,Vaak neem ik m’n lunch mee en die eet ik dan in het bos of elders op het eiland.’'

Waarop de koning reageerde dat het maar goed was dat het weer dinsdag zo slecht is, anders hadden ze deze mevrouw waarschijnlijk gemist tijdens hun bezoek aan de zorgvilla.

