'Koning van de surfgitaar' Dick Dale (81) overleden

Dick Dale, de Amerikaanse gitarist die geldt als een van de grondleggers van de surfrock, is zaterdagnacht overleden. Hij werd 81 jaar. Zijn grootste bekendheid had hij te danken aan de film Pulp Fiction uit 1994. Quentin Tarantino gebruikte de gitaarriff uit het nummer Misirlou uit 1962 als introductie van de film.

Het nieuws van zijn overlijden werd als eerste gemeld door muzieksite CaliforniaRocker.com en korte tijd later bevestigd door zijn live-bassist Sam Bolle. Dick Dale werd in 1937 in Boston geboren als Richard Anthony Monsour, zoon van een Poolse moeder en Libanese vader. Hij creëerde het typische surfgeluid door Midden-Oosterse toonladders te spelen over een stevig voortstuwende beat.

Dick Dale, die als linkshandige zijn gitaar ondersteboven bespeelde, had zich ondergedompeld in de opkomende surfcultuur nadat hij met zijn familie in 1954 verhuisde naar Californië. Samen met zijn band, de Del-Tones, nam hij er baanbrekende surfalbums op als ‘Surfer’s choice’ uit 1962 en ‘King of the surf guitar’ uit 1963. Zijn song ‘Let’s go trippin’' wordt vaak beschouwd als de eerste surfrocksong.

De surfmuziek raakte eind jaren zestig op de achtergrond, door de ‘vloedgolf’ van Britse bands, zoals The Beatles, die de hitlijsten overspoelde. Maar dankzij de cultfilm ‘Pulp Fiction’, die opent op de tonen van ‘Misirlou’, raakte de muziek van Dick Dale and his Del-Tones weer helemaal in beeld in de jaren 90. De muziek zou nog meermaals gecoverd worden, onder meer door The Black Eyed Peas.