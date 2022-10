Koning tegen Griekse president: ‘Uw grenzen zijn onze grenzen’

StaatsbezoekKoning Willem-Alexander heeft in gesprek met de Griekse president Katerina Sakellaropoulou stilgestaan bij de vluchtelingencrisis, die haar land al jaren treft. ,,Uw grenzen zijn onze grenzen’’, zei de vorst aan het begin van het driedaagse staatsbezoek dat hij samen met koningin Máxima brengt aan het land. ,,Als Europa moeten we de problemen samen oplossen.’’

Bij de ontvangst werd het koningspaar gedecoreerd met het Grootkruis in de Orde van de Verlosser. De Griekse president ontving op haar beurt de versierselen die horen bij het Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Tijdens het gesprek, in het presidentieel paleis in Athene, refereerde de koning zijdelings aan de vakantievilla die hij en zijn gezin bezitten aan de Griekse kust. Om daar te komen, vliegen de Oranjes altijd naar de Griekse hoofdstad. ,,Hier zijn voelt voor ons als thuiskomen, ook al is het doel van deze reis heel anders.’’

Het staatsbezoek werd de afgelopen jaren twee keer uitgesteld, eerst vanwege de oplaaiende coronapandemie en begin dit jaar vanwege de Russische inval in Oekraïne. ,,In Nederland hebben we de uitdrukking ‘driemaal is scheepsrecht’. Als zeevarende naties begrijpen Griekenland en Nederland dat maar al te goed.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis: