Koning spreekt Rutte vandaag op paleis Huis ten Bosch over val kabinet

Koning Willem-Alexander keert zaterdag vanaf zijn onbekende vakantieadres terug naar Nederland om fysiek met demissionair premier Rutte te spreken over de val van het kabinet. Vrijdagavond diende Rutte namens zijn kabinet al schriftelijk het ontslag in bij de koning.

De ontmoeting tussen Rutte en koning Willem-Alexander vindt plaats op paleis Huis ten Bosch. Rutte bood vrijdagavond schriftelijk al het ontslag van het kabinet aan bij de koning. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft de koning de ontslagaanvraag in overweging genomen en de minister-president, ministers en staatssecretarissen verzocht ‘al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten’.

De Rijksvoorlichtingsdienst liet zich vrijdag niet uit over waar de koning is, maar verwees naar de koninklijke standaard op paleis Huis ten Bosch. Als de persoonlijke standaard (vlag) namelijk niet wappert op paleis Huis ten Bosch in Den Haag, dan is de koning niet op Nederlands grondgebied. Dat is op dit moment het geval. De premier gaf aan de de koning afgelopen dagen wel van alle ontwikkelingen op de hoogte te hebben gehouden.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens staatsrechtdeskundige Peter Rehwinkel hoeven koning Willem-Alexander en premier Rutte ook geen fysieke ontmoeting te hebben voor de daadwerkelijke ontslagaanvraag van het kabinet. ,,Ik hoor dat er nu zelfs een digitale ministerraad is, dus ik zou niet weten waarom de koning en de minister-president niet digitaal of telefonisch in gesprek kunnen.’’

Het koningspaar is daags na de historische toespraak van de koning bij de nationale slavernijherdenking, op 1 juli in Amsterdam, met onbekende bestemming op vakantie vertrokken.

,,De rol van het staatshoofd bij kabinetcrises- en formaties is ook beperkter dan voor 2012, nu is vooral de Tweede Kamer aan zet. Maar ook toen toenmalig koningin Beatrix een prominentere rol speelde in deze gevallen, verliep het contact tussen haar en premiers en adviseurs wel telefonisch, als ze bijvoorbeeld op vakantie was’’, stelt Rehwinkel, de huidige waarnemend burgemeester van de gemeente Voorne aan Zee.

Volledig scherm Staatsrechtdeskundige en burgemeester Peter Rehwinkel © Peter de Jong Fotografie

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de val van kabinet Rutte IV: