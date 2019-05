Koning en koningin bezoeken imposant Duits slot

Romy Monteiro dankt de engelen na zware crash op circuit

9:45 Musicalster Romy Monteiro (26) is er wonder boven wonder redelijk goed vanaf gekomen nadat ze gisteren crashte op het circuit van Zandvoort. De dochter van zangeres Antje Monteiro, die met een snelheid van 120 kilometer per uur op een muur inreed, is niet ernstig gewond.